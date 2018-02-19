وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمراقبة الإنتخابات في جيبوتي

جيبوتي 19-1-2018م (بانا) -وصل وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية،أمس الأحد، إلى العاصمة الجيبوتية برئاسة الأمين العام المساعد بالجامعة،رئيس الحكومة الموريتانية الأسبق"محمد الأمين ولد أكيك" للوقوف على آخر الإستعدادات المتخذة في إطار الإعداد للإنتخابات التشريعية، والإتفاق على الترتيبات اللوجيستية الخاصة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية أن البعثة تتشكل من 6 مراقبين ينتمون إلى 5 جنسيات ( تونس، الجزائر، جزر القمر، مصر، موريتانيا)، باستثناء الجنسية الجيبوتية، وذلك ضماناً لحيادية ومصداقية البعثة التي تم اختيار أعضائها وفقاً لعدة معايير تأتي في مقدمتها الخبرة العالية في مجال مراقبة الإنتخابات، والإجادة التامة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الجنسين.

ومن المتوقع أن تلتقي البعثة خلال إقامتها في جيبوتي بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الإنتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الدستوري، اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة، اللجة الوطنية للإتصالات) بالإضافة إلى كل من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يتم نشـر أعضاء البعثة في المحافظات الجيبوتية الخمس (أوبوك، عرتا، علي صبيح، دخيل، تاجوراء)، بالإضافة إلى العاصمة جيبوتي.

وتتمثل أهداف البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الإنتخابية، بما في ذلك الحملات الإنتخابية للمرشحين والإقتراع وعدّ وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

