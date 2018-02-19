النائب الأول يجدد الدعوة لحاملي السلاح والممانعين للانخراط في مسيرة السلام والحوار

الخرطوم 19-2-2018م (سونا)- جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح الدعوة لحاملي السلاح والممانعين للاحتكام لصوت العقل والانخراط في مسيرة السلام والحوار التي انتظمت البلاد وقال " الوطن يسعنا جميعا".

واوضح لدي مخاطبته اليوم حفل تخريج الدورات 8 ،9، 10 للدبلوم العالي والمهني والدورة العاشرة للماجستير والدورة الأولي للدكتوراة بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية ،أوضح أن البلاد خطت خطوات متقدمة نحو ترسيخ دعائم السلم والاستقرار رغم التحديات التي تواجهها مؤكدا مضي الدولة بكل ثقة وثبات لإحكام أسس الدولة المدنية المقتدرة وسياساتها إنطلاقا من النجاح الذي تحقق بفضل تنفيذ رؤى مؤتمر الحوار الوطني.

وحيا النائب الأول لرئيس الجمهورية القائمين علي أمر الأكاديمية لدورهم في تزويد الكوادر الوطنية والقيادات بالعلم والمعرفة فضلا عن العون الذي ظلت تقدمه كمنح دراسية للدول الشقيقة والصديقة إيمانا بوحدة المصير المشترك ودعما لسياسة البلاد الفاعلة في الانفتاح والتعاون الاقليمي المثمر.

وقال إن الأكاديمية تعد صرحا ومنارة إقليمية تتمتع بروابط عالمية تزيد من قيمتها وتعين الدولة في مجابهة قضايا الجرائم العابرة للحدود وتهريب البشر وغسل الأموال وتجارة المخدرات وإفرازات الإرهاب.

وأوصي الفريق اول ركن بكري حسن صالح بترقية الرقيب أمن زهير عبدالله محمود الي رتبة الملازم وذلك تقديرا لنيله جائزة البحوث السنوية بالأكاديمية.

من جانبها قالت بروفيسور سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن مسيرة التعليم العالي تشهد تطورا ملحوظا ،مبينة أن البلاد بها أكثر من 120 مؤسسة تعليم عالي عامة وخاصة تستوعب مليون ومئتين الف طالب وطالبة.

وأوضحت لدي مخاطبتها حفل التخريج ان إستراتيجية التعليم العالي تقوم علي النهوض بمؤسسات التعليم العالي لرفد سوق العمل بالمورد البشري المدرب.

وقالت أن ثورة التعليم العالي حققت قفزات كبيرة في تنمية الموارد البشرية وذلك بفضل الدعم الذي ظلت توليه رئاسة الجمهورية للتعليم العالي والبحث العلمي.

إلي ذلك أكد الفريق اول مهندس صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية أن الجهاز سيتصدي بقوة وحزم لكل من يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوقوف في وجه كل من يحاول أن يعبث بالنظم الادارية للدولة ويشوه دولاب العمل المدني.

وقال في كلمته امام حفل التخريج أن الجهاز سيوظف كل امكانياته البشرية والمادية لحماية أمن واستقرار البلاد وصون معاش الناس من أن تطاله يد العابثين والجشعين والمخربين الذين يعملون في المضاربة بقوت الشعب وتهريب السلع وثروات البلاد ومنتجاتها ويسعون لإضعاف العملة الوطنية والنيل من سمعة الجهاز المصرفي.

واوضح ان الأكاديمية تشهد عملية تطوير مستمرة وذلك بإستيعاب الأعداد المتضاعفة سنويا للالتحاق ببرامج الأكاديمية مشيدا بالدعم الذي ظلت تجده من قبل رئاسة الجمهورية مبينا أن الأكاديمية تعمل لخدمة مصالح الدولة الاستراتيجية من خلال ربط المراكز العلمية والبحثية بمؤسسات الدولة للمساعدة في اتخاذ القرار العلمي السليم.

من جانبه قال الفريق د.توفيق الملثم مدير الأكاديمية إن هذا الصرح ظل يرفد مؤسسات الدولة المختلفة بكوكبة من العناصر والقيادات الفاعلة تحقيقا للرسالة الأكاديمية الرامية لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها وتمكينها بالعلوم الاستراتيجية مبينا أن هناك إقبالا كبيرا للدراسة بالأكاديمية حيث تضاعفت أعداد القبول خلال السنوات الماضية خاصة برامج الدبلوم والماجستير.

وتم خلال الحفل تكريم المتفوقين في برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة وتقديم جوائز لهم.

