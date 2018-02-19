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أخبار محلية - سياسية

إبراهيم محمود يطلع على مجمل الأوضاع بولاية القضارف

التاريخ : 19-02-2018 - 03:10:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018 (سونا) -
اطلع المهندس إبراهيم محمود، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية لدى لقائه بمكتبه اليوم بوالي ولاية القضارف المهندس ميرغني صالح على مجمل الأوضاع بولاية القضارف . .
وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أطلع محمود على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالولاية .
وثمن الدعم المستمر الذي يقدمه مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لمشروعات الولاية التي أكد أنها تمضي قدما على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق تطلعات مواطن القضارف.

ط . ف
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