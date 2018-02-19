إبراهيم محمود يطلع على مجمل الأوضاع بولاية القضارف

الخرطوم 19-2-2018 (سونا) -

اطلع المهندس إبراهيم محمود، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية لدى لقائه بمكتبه اليوم بوالي ولاية القضارف المهندس ميرغني صالح على مجمل الأوضاع بولاية القضارف . .

وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أطلع محمود على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالولاية .

وثمن الدعم المستمر الذي يقدمه مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لمشروعات الولاية التي أكد أنها تمضي قدما على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق تطلعات مواطن القضارف.



ط . ف

