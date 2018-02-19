والي جنوب كردفان: الحوار هو المدخل الصحيح والسليم لمعالجة القضايا المختلفة

كالوقي 19-2-2018 (سونا) -

أكد والي جنوب كردفان الدكتور عيسى آدم أبكر أن الحوار والاتفاق وقيادة المبادرات الإيجابية هو المدخل الصحيح والسليم لمعالجة القضايا المختلفة وإنطلاقة مشروعات التنمية والخدمات.

واتهم لدى مخاطبته الملتقى الشبابي الأول الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني لشباب محليات القطاع الشرقي بمنطقة كالوقي بمحلية قدير تحت شعار: (معا من أجل السلام والتنمية). اتهم الوالي جهات لم يسمها ببث الشائعات وتحريض الشباب ودفعهم للتخريب وتعطيل مشروعات التنمية والخدمات وتأخير خطوات السلام. ونبه الوالي إلى أهمية وعي الشباب وحرصه على بناء وإعمار واستقرار الولاية ولعب الدور الأساسي والمحوري في المرحلة المقبلة داعيا إياهم إلى التعاون والاستفادة من الموارد والإمكانات التي تزخر بها الولاية في مجالات الزراعة والرعي والتعدين لنهضة المنطقة.

وجدد سيادته التأكيد على قيام المصانع وشركات التعدين بمختلف المحليات بمواد صديقة للبيئة ليس لها تأثير على الإنسان والحيوان وبموافقة الأهالي بقيامها ضمانا للاستقرار واستمرار مشروعات التنمية والخدمات بالولاية.

من جانبه أعلن معتمد محلية قدير العميد الركن الصادق أحمد الزبير تبنيهم لمخرجات الملتقى لتصبح برنامج عمل للشباب في المرحلة القادمة وقال إن الملتقى مثل فرصة للتصافي ومساحة للتسامح والمضي قدما نحو رتق النسيج الاجتماعي وتنمية ونهضة قدير وعموم القطاع الشرقي .