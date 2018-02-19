وزير الدولة بالخارجية يخاطب ورشة التطبيقات والدروس المستفادة لبرنامج نزع السلاح واعادة الدمج

الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - تنطلق غدا فعاليات ورشة افضل التطبيقات والدروس المستفادة لبرنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج التي تنظمها مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية بليبيا تحت رعاية وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت.

وسيخاطب الجلسة الافتتاحية وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت وعدد من ممثلي الجانبين.

وصرح الفريق صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ان الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين والبحث عن افضل الطرق والتطبيقات لتنفيذ براج اعادة ادماج المسرحين في البلدين.

وستقدم خلال جلسات الورشة عدة اوراق يتم الاطلاع من خلالها على تجارب الجانبين في تنفيذ هذه البرامج.

ويشارك فى الورشة قيادات رسمية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني ووزارات ذات صلة من دولة ليبيا الشقيقة للوقوف على تجربة السودان في برامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.

