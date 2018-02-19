الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:07:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وزير الدولة بالخارجية يخاطب ورشة التطبيقات والدروس المستفادة لبرنامج نزع السلاح واعادة الدمج

التاريخ : 19-02-2018 - 05:29:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - تنطلق غدا فعاليات ورشة افضل التطبيقات والدروس المستفادة لبرنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج التي تنظمها مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية بليبيا تحت رعاية وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت.
وسيخاطب الجلسة الافتتاحية وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت وعدد من ممثلي الجانبين.
وصرح الفريق صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ان الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين والبحث عن افضل الطرق والتطبيقات لتنفيذ براج اعادة ادماج المسرحين في البلدين.
وستقدم خلال جلسات الورشة عدة اوراق يتم الاطلاع من خلالها على تجارب الجانبين في تنفيذ هذه البرامج.
ويشارك فى الورشة قيادات رسمية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني ووزارات ذات صلة من دولة ليبيا الشقيقة للوقوف على تجربة السودان في برامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء