القطاع السياسي بالوطني يجيز خطط الأمانات المختلفة للعام 2018م

الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - أجاز القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني خلال اجتماعه اليوم برئاسة نائب الرئيس د. أمبيلي عبد الله العجب، خطة العام 2018م لأماناته المختلفة .

وأبان مقرر القطاع أحمد كرمنو أن خطة القطاع لهذا العام ركزت على استعداد الحزب لانتخابات 2020 م والمواصلة في عملية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني واستمرار مفاوضات السلام للوصول للسلام والاستقرار بالبلاد وإنفاذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات السلام باعتبارها الضامن الرئيس لوحدة وتماسك السودان .

وأضاف كرمنو أن خطة القطاع أكدت الاهتمام بتقوية عمل المنظمات الطوعية للعمل الطوعي والإتساني والإسهام في العمل التشريعي والقانوني والنيابي وتأصيله .

