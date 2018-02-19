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أخبار محلية - سياسية

القطاع السياسي بالوطني يجيز خطط الأمانات المختلفة للعام 2018م

التاريخ : 19-02-2018 - 05:52:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - أجاز القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني خلال اجتماعه اليوم برئاسة نائب الرئيس د. أمبيلي عبد الله العجب، خطة العام 2018م لأماناته المختلفة .
وأبان مقرر القطاع أحمد كرمنو أن خطة القطاع لهذا العام ركزت على استعداد الحزب لانتخابات 2020 م والمواصلة في عملية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني واستمرار مفاوضات السلام للوصول للسلام والاستقرار بالبلاد وإنفاذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات السلام باعتبارها الضامن الرئيس لوحدة وتماسك السودان .
وأضاف كرمنو أن خطة القطاع أكدت الاهتمام بتقوية عمل المنظمات الطوعية للعمل الطوعي والإتساني والإسهام في العمل التشريعي والقانوني والنيابي وتأصيله .
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