لجنة التشريع بالبرلمان تناقش العنف ضد المرأة وقضايا الطفل

الخرطوم 19-2-2018(سونا) - عقدت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني برئاسة عثمان آدم نمر اليوم اجتماعا مع ممثل الأمين العام الخاص بالعنف الجنسي عند النزاعات المسلحة السيدة (بارميلا باتن) ، وناقش الاجتماع العنف ضد المرأة وقضايا الطفل والانتهاكات التي تمارس ضدهما فى النزاعات والحروب.

وقال نمر، رئيس اللجنة إن دارفور تعيش أمنا واستقرارا ، مبينا أن تطبيق القوانين في الولايات ساهم فى الإستقرار والأمن ، مؤكدا دعم السودان لحقوق الإنسان فى المجالات كآفة.

من جانبها دعت بارميلا باتن الى ضرورة منح الأطفال في مناطق النزاعات اولوية الرعاية وحق المواطنة، مشيرة للتقارير الخاصة بالمرأة في أفريقيا وموقف الأمن الدولي تجاهها، داعية المنظمات الخاصة بحماية المرأة الحرص على الشفافية في كتابة التقارير وتحري الدقة فى الظواهر السالبة خاصة قضايا الاغتصاب، مضيفة أن هناك تطورا ملحوظا في حقوق الانسان بالسودان خاصة فيما يخص المرأة والطفل ،

وتطرقت (باين) للتقارير التي تؤكد انخفاض نسبة الانتهاكات في حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، كاشفة عن إنشاء منبر لدرء الكوارث خاص بالمرأة، وطالبت الدول الأعضاء لتوفير وسائل الحماية اللازمة للمرأة والطفل فى مناطق النزاعات.

الى ذلك ثمن المتحدثون زيارة الوفد للسودان ودعوا إلى ضرورة تفعيل القوانين الموقعة بين السودان والأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مجددين دعوتهم للجهات ذات الصلة بتوفير الحماية ومكافحة الظواهر السالبة ضد المرأة .

