مجلس تنظيم مهنة القانون يجيز نتيجة امتحانات الملاحق لدورة ديسمبر 2017م

الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - اجاز مجلس تنظيم مهنة القانون في اجتماعه اليوم برئاسة مولانا دكتور ادريس ابراهيم جميل وزير العدل ورئيس المجلس نتيجة امتحانات الملاحق لدورة ديسمبر 2017 .

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اجازة النتيجة إن عدد الذين جلسوا للملاحق بلغ 2240 ممتحنا نجح منهم 1583 بنسبة نجاح بلغت 72.2 % ، مشيرا الي ان 629 طالبا منهم سيجلسون لامتحانات الملاحق للمرة الثانية حسب اللوائح بينما رسب 126 ممتحنا بعد استنفاذهم فرص الجلوس للملاحق .

وكشف جميل ان حالات الغش كانت محدودة جدا في هذه الدورة نسبة للاجراءات الصارمة التي اتبعها المجلس من خلال المراقبة عبر الدوائر التلفزيونية وبلغ الذين تم ضبطهم 5 ممتحنين وتم تطبيق اللائحة عليهم .

وأكد ان اجتماع المجلس تطرق الى النتائج وعمليات التصحيح والمراقبة ونسبة النجاح والرسوب في المواد، مشيرا الى ان نسبة النجاح في بعض المواد بلغت نسبة مائة في المائة، مؤكدا أن نتيجة هذه الدورة ننظر اليها بعين الرضا والاطمئنان بسبب الجهود التي بذلها مجلس تنظيم المهنة، معربا عن شكره وتقديره للجهات التي ساهمت في هذه النتيجة.

وفي ذات السياق اكد مولانا بابكر قشي سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون أن المنهج الذي تم اعداده من قبل المجلس بدأ يؤتي ثماره مما انعكس ايجابا على نتيجة هذه الدورة، مشيرا الي ان المجلس سيستمر في تطوير الضوابط التي تقوي من مستوى الامتحان وعبره الى مستوي المهنة .

وقال قشي إن عملية طباعة الامتحانات ووضع الاسئلة محاطة بسرية تامة ومحصنة ولم تحدث اية شكوى من تسرب . وقال انه حسب الرصد والمتابعة في هذه الدورة فان هناك جامعات حافظت على مستوى نجاح منسوبيها بينما احرزت اثنتان من الجامعات تقدما .

واضاف قشي ان مجلس المهنة يسعى جاهدا لدعم الممتحنين عبر تجهيز السوابق القضائية والشراكة مع الجامعات ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بجانب احداث مقترح لتعديل اللائحة لاستيعاب كافة الملاحظات لمعالجتها.

