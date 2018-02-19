رئيس البرلمان: التنسيق والرقابة من الآليات الداعمة للعمل الاقتصادي

الخرطوم 19-2-2018م (سونا) - دعا البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني، الى التعاون بين القطاع الاقتصادي، وقال إن التنسيق والرقابة من الآليات التى تدعم العمل الاقتصادي والتنموي وتقلل أسعار السلع الاستهلاكية، وأشار - لدى ترؤسة اليوم إجتماع القطاع الاقتصادي الذي دعت له لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي بحضور مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير الإستثمار - أشار الى دور البنوك فى تنمية ودعم الاقتصاد، كما تطرق الى أهمية الصوامع.

من جانبه استعرض مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير الاستثمار الترتيبات التى تمت بشأن الاقتصاد ومواجهة أسعار السلع الاستهلاكية والخطط الموضوعة للتنسيق بين الجهات ذات الصلة بشأن الاقتصاد.

وتطرق وزير الزراعة البروفيسور عبداللطيف العجيمي الى خطة وزارته للتحضير المبكر للموسم الزراعي الجديد عبر تواريخ ومواقيت زراعية.

وبشر العجيمي بإنتاجية الموسم فى محصولات القطن والسمسم وزهرة الشمس، مطالبا بزيادة رأس مال البنك الزراعي حتى يضطلع بدوره تجاه الزراعة.

وقال بشارة جمعة أرو ، وزير الثروة الحيوانية والسمكية إن السياسات التى اتبعت بعدم تصدير المواشي إلا للهدي؛ تهدف الى تسهيل الإجراءات للمصدرين والتجار وتقليل أسعار اللحوم البيضاء والحمراء؛ الى جانب توفير مصانع صغيرة لصناعة الألبان.

وأكد دكتورعبدالرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تنفيذ الموزانة يمضي وفق الخطط الموضوعة، مبينا أن إيرادات يناير بلغت (45%) وأن الجهود متواصلة لخفض الإنفاق الحكومي والبعثات الخارجية وضبط مصروفات السفر والمؤتمرات.

وأشار ضرار الى قرار مجلس الوزراء الذي يهدف الى عدم التصديق من المخزون الاستراتيجي وصادر المواشي إلا للهدي، مجددا التزام الحكومة باستيراد القمح والمواد البترولية، وكشف عن خطة الحكومة في السعي للحصول على قروض لتخزين المواد البترولية لمدة عام، داعيا الى تكثيف البرامج الإعلامية لتوعية الشعب السوداني بما يدور حول الوضع الاقتصادي.

و تحدث عبده داؤود سليمان، وزير الدولة بوزارة الصناعة عن الجهود التي تبذلها وزارته فى أسعار الأسمنت والسكر والتعاون بين الولايات لتوفير المواد الاستهلاكية، وقال: إن الوزارة ألزمت المصانع بسعر موحد لجوال السكر لا يتجاوز الـ (750) جنيها.

هذا وقد شدد رؤساء اللجان والمتحدثون على عدم عرض النقود خارج المصارف، داعين الى تمويل القطاع الخاص لشراء القمح ، كما دعوا الى تفعيل الإعلام من أجل التوعية والتبصير .

