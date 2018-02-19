انعقاد مؤتمر سفراء السودان الأسبوع القادم

الخرطوم فى 19-2-2018 (سونا) - ينعقد مؤتمر سفراء السودان خلال الفترة من 25 - 28 فبراير الجاري بالخرطوم .

وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية إن هذا المؤتمر راتب درجت وزارة الخارجية عليه، واعتبره مؤتمراً مهماً يجمع سفراء منتشرين حول العالم، وأحيانا لا يتمكنون من اللقاء مع بعضهم البعض؛ ولذلك فإن الوزارة في حاجة إلى أن تجمع السفراء ليتناقشوا في القضايا الدائرة بينهم .

وأضاف عطا المنان - في حوار مع وكالة السودان للأنباء - أن المؤتمر فيه ثلاثة جوانب أساسية؛ الأول: سيعقد قبل بداية المؤتمر وهو للسفارات الجغرافية في أفريقيا و أوروبا وآسيا لتجتمع سفارات هذه القارات مع بعضها تناقش قضاياها الخاصة بالقارة نفسها، ثم الجانب الثاني: سيناقش القضايا الخاصة بوزارة الخارجية والعلاقة بين الرئاسة والبعثات المختلفة في كل العالم والمشاكل الإدارية والمالية للسفارات و بعض الإشكالات المشتركة لإيجاد حلول لها؛ بجانب تناول النجاحات لبعض السفارات حتى يتم الالتفات لها وتكون نموذجا للسفارات الأخرى، وهناك الجانب المتعلق بقضايا السودان عامة: الوضع الاقتصادي والثقافي والسياسي، وسيتم التركيز على الوضع الاقتصادي .

