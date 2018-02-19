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أخبار محلية - سياسية
قرار جمهوري بتعيين الفريق محمد عطا سفيراً بالخارجية
التاريخ :
19-02-2018 - 09:05:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018 (سونا) -
أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص .
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