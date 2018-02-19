الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:07:00 PM

أخبار محلية - سياسية

قرار جمهوري بتعيين الفريق محمد عطا سفيراً بالخارجية

التاريخ : 19-02-2018 - 09:05:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018 (سونا) -
أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء