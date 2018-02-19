قيادات الإدارة الأهلية بالنيل الأزرق تؤكد وقفتها وإسنادها لحملة جمع السلاح

الدمازين 19 - 2 - 2018م ( سونا) - أكدت قيادات الإدارة الأهلية بولاية النيل الأزرق وقفتها وإسنادها لحملة جمع السلاح التي انتظمت الولاية في مرحلتها الأولي المعنية بالتوعية والتثقيف بأهمية جمع السلاح.

وقال المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق إن الإدارة الأهلية بكافة مكوناتها المتمثلة في المكوك والعمد والمشائخ وعلي امتداد إنتشارهم بربوع الولاية سيكون لهم دور بارز في إنجاح حملة جمع السلاح في كافة المراحل وجدد المك الفاتح وقفتهم وإسنادهم للخطوات التي اتخذتها حكومة الولاية في سبيل تحقيق السلام والأمن والإستقرار.

وأوضح الناظر سيف الدولة أدهم ناظر عموم المنطقة الغربية أن إنتشار السلاح دون أيدي القوات النظامية يعتبر أكبر مهدد أمني، موضحا أن القوات المسلحة هي المسئولة عن الأمن وحماية الممتلكات منوها الي انه ليس هناك مبرر لوجود السلاح غير المقنن.

وأضاف أدهم إن قيادات الإدارة الأهلية سيكون لهم القدح المعلي في إنجاح حملة جمع السلاح بحكم معرفتهم بطبيعة المجتمعات .

