الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:23:00 AM

أخبار محلية - سياسية

الأمين السياسي بحزب التحرير والعدالة القومي يشيد بقرار إطلاق سراح المعتقلين

التاريخ : 19-02-2018 - 10:12:00 مساءً
الخرطوم في 19-2-2018م ( سونا) - أشاد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي الأستاذ عيسي مصطفي بقرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين وقال إنه قرار صائب ويصب في الإتجاه الصحيح معربا عن أمله أن يشمل جميع المعتقلين.
وقال في بيان أصدره اليوم تحصلت (سونا) على نسخة منه ينبغي أن تكون هذه نقطة إنطلاقا للتحاور مع أحزاب المعارضة والحركات المسلحة حول القضايا الوطنية التي يجب أن تنال الإجماع الوطني وتكون مرتكزات وطنية يلتزم الجميع بها،وإكمال التوافق السياسي وتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي خصوصاً أن محيطنا العربي والإفريقي يشهد كثيراً من التوتر والإنقسامات والمحيط الدولي يعج بالكثير والسودان ليس مستثني من ذلك.
وأضاف إننا فى حزب التحرير والعدالة القومي على تواصل مع كل القوى السياسية من أجل الوصول لتوافق سياسي يحقق المصلحة الوطنية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء