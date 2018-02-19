الأمين السياسي بحزب التحرير والعدالة القومي يشيد بقرار إطلاق سراح المعتقلين

الخرطوم في 19-2-2018م ( سونا) - أشاد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي الأستاذ عيسي مصطفي بقرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين وقال إنه قرار صائب ويصب في الإتجاه الصحيح معربا عن أمله أن يشمل جميع المعتقلين.

وقال في بيان أصدره اليوم تحصلت (سونا) على نسخة منه ينبغي أن تكون هذه نقطة إنطلاقا للتحاور مع أحزاب المعارضة والحركات المسلحة حول القضايا الوطنية التي يجب أن تنال الإجماع الوطني وتكون مرتكزات وطنية يلتزم الجميع بها،وإكمال التوافق السياسي وتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي خصوصاً أن محيطنا العربي والإفريقي يشهد كثيراً من التوتر والإنقسامات والمحيط الدولي يعج بالكثير والسودان ليس مستثني من ذلك.

وأضاف إننا فى حزب التحرير والعدالة القومي على تواصل مع كل القوى السياسية من أجل الوصول لتوافق سياسي يحقق المصلحة الوطنية.

