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أخبار محلية - سياسية

سفير الإتحاد الأوروبي يزور الصادق الهادي المهدي

التاريخ : 19-02-2018 - 10:57:00 مساءً
الخرطوم في 19-2-2018 م (سونا) - بحث رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية الصادق الهادي مع سفير الإتحاد الأوروبي بالسوان حسن مايكل دوموند الذي زاره في منزله مساء اليوم الوضع السياسي الراهن بالسودان وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقدم الدكتور الصادق شرحا وافيا للسيد السفير حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المستوى الإتحادي والولايات ، والخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة للخروج من الأزمة الأقتصادية والتطورات التي صاحبتها.
وأشار الهادي للأفراج عن المعتقلين السياسيين والذي وجد ترحيبا واسعا من كافة القوي السياسية والمراقبين.
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