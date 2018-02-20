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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس إتحاد قوي الأمة (أقم ) يدعو الي التعاون لمصلحة البلاد

التاريخ : 20-02-2018 - 08:34:00 صباحاً
الخرطوم 20 - 2 - 2018م ( سونا ) - دعا نائب رئيس حزب إتحاد قوي الأمة ( أقم) جمال أبو سيل أحمد الحكومة والمعارضة إلي تقديم المبادرات والحلول والتعاون لحل مشاكل البلاد الإقتصادية وكبح جماح غلاء الأسعار بدلا من المظاهرات والإعتقالات .
وقال في تصريح /لسونا / إن المظاهرات والمسيرات حق كفله الدستور إلا أنها أسلوب قديم لا يجدي إن لم يقدم خلاله حلا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطن داعيا الحكومة والمعارضة بمختلف مسمياتها إلي التنسيق والتعاون الإيجابي من أجل تقديم ما يفيد المواطنين في حياتهم اليومية من صحة وتعليم وغيره .
وشدد أبو سيل علي أن المظاهرات وما تقابلها من إعتقالات لا تفيد البلاد بل تعمل علي تعطيل عجلة التنمية والتقدم في البلاد مشيدا بقرار إطلاق سراح المعتقلين والإفراج عنهم مؤكدا أنه قرار حكيم وسليم وخطوة إيجابية كفيلة بوضع حل لمشاكل السودان ويؤكد أن الحكومة بذلك تبدي حسن النوايا في تقارب وجهات النظر بينها ومعارضيها مشيرا الي أهمية الإستفادة من تجارب دول العالم خاصة محيطنا الافريقي الذي استقر بفضل تناغم وتعاون الحكومة والمعارضة في تطوير بلدانهم داعيا الي ضرورة أن تمهد الحكومة والمعارضة لمرحلة جديدة قوامها الإنسجام والتعاون لمصلحة الوطن .
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