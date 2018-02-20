تشريعي الخرطوم يُجيز تقرير لجنة الشؤن الاجتماعية حول أداء عمل المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد

الخرطوم 20-2-2018م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي بولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤن الاجتماعية والتوجيه حول أداء وخطة عمل المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد قدمه هشام الريدة رئيس اللجنة.

وأوصى تقرير اللجنة بضرورة إيجاد حلول عاجله لإيجاد التحوطات اللازمة لمجابهة الغزو الفكري نتاج العولمة ومكافحة المخدرات بالولاية بجانب توفير معينات العمل الدعوي بالمحليات والوحدات الإدارية.

ولدى مداولتهم التقرير طالب نواب المجلس بوقفه حازمة وحاسمة لمعالجة قضايا الشباب، مشيرين إلى أهمية دعم المؤذنين والخلاوى بالولاية منادين بإزالة التقاطعات الاتحادية فيما يخص الأوقاف بجانب توفير الموارد البشرية المؤهلة لضمان إنفاذ الخطة إضافة إلى مواكبة المتغيرات ونشر مهام واختصاصات المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد عبر المواقع الإلكترونية والوسائط المتعددة ، مشددين على ضرورة تهيئة وتحسين بيئة دور العبادة كما أوصى النواب بتوفير مقابر جديدة بمحليات الولاية بجانب ترفيع المجلس الأعلى للدعوة إلى وزارة لإستكمال مهامه واختصاصاته.