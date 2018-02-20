الجاز يرأس الاجتماع الثالث للجنة العلاقات السودانية التركية

الخرطوم 20-2-2018م(سونا)- رأس الدكتور عوض احمد الجاز رئيس اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الثالث للجنة العلاقات السودانية التركية والذي وقفت فيه اللجنة علي بعض التصورات للأعمال التي تم الإتفاق عليها بين البلدين ونتائج اللقاءات التي جرت مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص.

وقال الجاز إن العمل جار لبرمجة الاتفاقيات الموقعة وإنزالها الي حيز التنفيذ مشيرا إلى البدء الفعلي بعدد من المشروعات كإنشاء المسالخ والصوامع والأعمال المرتبطة بتطوير الزراعة والطاقة وصناعة مدخلاتها.

وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة خلال الإجتماع تناولت موقف تنفيذ الأعمال الزراعية، مبينا أن شراكة التعاون تستهدف كذلك تطوير القطاع السياحي بولاية البحر الأحمر.

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