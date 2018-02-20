والي شمال دارفور يطلع وفد الأمم المتحدة على جهود الحكومة لمكافحة العنف الجنسي

الفاشر 20-2-2018م (سونا) - أكد والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم إستقرار الأوضاع الأمنية وعودتها إلى طبيعتها في كافة الأصعدة .

وقال إن ولايته قد تعافت من الحرب تماماً وتوجهت صوب تحقيق التنمية والعمل على إجراء المصالحات بين مكونات المجتمعات المحلية لرتق النسيج الاجتماعي وإزالة ما علق بالنفوس من إفرازات الحرب السالبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمقر الأمانة العامة للحكومة بالفاشر مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات بأميلا باتن بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية .

وأوضح أن الانتهاكات التي وقعت إبان الحرب التي شهدتها دارفور محدودة وقد تمت معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها عبر الاجهزة القانونية والشرطية المعنية بتنفيذ الأمر .

وأضاف عبد الواحد أن مجتمع دارفور ظل متماسكاً وحتى فترة الحرب وأن الأسر ظلت متماسكة وحتى في معسكرات النزوح، كاشفاً عن وجود قوانين لمعاقية الانتهاكات الجنسية وحالات الاغتصاب تصل عقوبتها إلى حد الإعدام والسجن المؤبد، مشيراً إلى وجود نيابة خاصة بالأسرة والطفل، مجدداً تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبها كشفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات عن توقيع بيان مشترك مع الحكومة السودانية الأيام المقبلة بهدف مكافحة العنف الجنسي وذلك تنفيذاً للمبادرة التي تقودها فى هذا الشأن، مؤكدةً إهتمام الأمم المتحدة بإنهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات، مشيرةً إلى وجود إرادة سياسية من حكومة السودان لمكافحة العنف القائم على أساس النوع.

وقالت إن زيارتها لدارفور تجئ بهدف الوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2363) والذي أصدره مؤخراً بشأن تحسن الأوضاع.

وعبرت عن سعادتها بزيارة دارفور خاصةً في ظل تعافيها من أيام الحرب السوداء- على حد قولها.

في ذات السياق أشار رئيس النيابة الأعلى بالولاية في التنوير الذي قدمه للممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات إلى وجود نص في القانون الجنائي خاص بجريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وقال إن الاغتصاب من إختصاصات مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، مشيراً إلى إنعدام الجرائم الخاصة بالأطفال والنساء وفقاً للمضابط الواردة من المحليات الأيام الماضية.

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