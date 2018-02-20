الوطني بجنوب كردفان يبدأ طوافه التركيزي والتنظيمي لمحليات القطاع الشرقي

الليري20-2-2018م(سونا) - بدأ حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان برئاسة نائب رئيس الحزب الأستاذ الهادي عثمان أندو طوافه التركيزي والتنظيمي لمحليات الليري، تالودي، قدير، أبوجبيهة، رشاد وأبو كرشولا بالقطاع الشرقي للوقوف على الأداء التنظيمي ومراجعة البناء والهياكل استعدادا للمرحلة المقبلة.

وقال أندو إن الحزب يهدف من خلال ذلك إلى تجويد الأداء وتنزيل الأنشطة والبرامج على مستوى المحليات والمناطق وشعب الأساس والحلقات.

وأضاف بأن الحزب سيركز في هذه المرحلة على تدريب قواعده ورفع قدراتهم التنظيمية تأهبا للمرحلة

وأكد بأن هذا العمل التنظيمي سيستمر ليشمل محليات الولاية كافة.