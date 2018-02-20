نائب رئيس الوطني بجنوب كردفان يؤكد أهمية مؤتمر الإدارة الأهلية بتالودي وملتقى الشباب بكالوقي

كالوقي 20-2-2018م(سونا) - وصف نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان عضو وفد التفاوض الحكومي للمنطقتين الأستاذ الهادي عثمان أندو مؤتمر الإدارة الأهلية الأخير بتالودي وملتقى الشباب بكالوقي بالمهم والناجح.

وقال في تصريحات لـ(سونا) إن المؤتمر أتاح الفرصة لمناقشة ومعالجة مشكلات الولاية بشكل مختلف.

وأضاف أنه قد خاطب قضية السلام بعمق كبير بجانب رتق النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي وتجديد الدعوة للأبناء في الحركة الشعبية بواسطة آبائهم في الإدارة الأهلية بضرورة تسريع وتيرة سلام

المنطقتين .

وأشار أندو إلى أهمية ملتقى الشباب بكالوقي لإعادة الأمور إلى نصابها خاصة فيما يلي الدور الإيجابي للشباب في البناء والإعمار والسلام. مؤكدا حاجة الولاية لشباب يقود مبادرات تدعم عملية الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة.