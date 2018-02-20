نائب رئيس الوزراء التركي: العلاقات السودانية التركية وصلت إلى مستوى عالٍ

الخرطوم في 20-2-2018م (سونا) - قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو إن العلاقات السودانية التركية وصلت إلى مستوى عالي خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان للسودان في ديسمبر الماضي والتي تعد أول زيارة لرئيس تركي للسودان.

وأوضح أوغلو في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بمجلس الوزراء بالخرطوم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح أوضح ان الشعبين السوداني والتركي يحتفظان بعلاقات قوية، مشيرا إلى المستوى المتقدم في مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وقال إن الخطوط الجوية التركية تخطط للقيام برحلات جوية لبورتسودان وقد دار حديث حول هذا الشأن مع المسؤولين السودانيين وأضاف: "الأمر بحاجة إلى وقت ونحن في انتظار الموافقة" مبينا أن العلاقات مع السودان تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون الطموح باعتبار أنه يبلغ 480 مليون دولار، مبينا أن بلاده تخطط لرفعه إلى 10 مليارات دولار حسبما دعا لذلك الرئيس التركي رجب طيب أوردغان خلال زيارته للسودان مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رجال الأعمال الأتراك للخرطوم خلال الفترة الماضية وذلك للوقوف على فرص الاستثمار بالسودان.

وكشف نائب رئيس الوزراء التركي عن اجتماع بين مسؤولي البلدين سيعقد في تركيا في مارس القادم للنظر في إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع أطر التعاون المشترك.