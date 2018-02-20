النائب العام يتوجه إلى المملكة المتحدة للمشاركة في ملتقى بشأن العدالة الجنائية

الخرطوم في 20-2-2018 م (سونا) - توجه إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم مولانا عمر احمد محمد النائب العام علي رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة بدعوة كريمة تلقاها من المدعي العام للنيابات العامة في انجلترا وويلز للمشاركة في الملتقى الدولي للنواب العاميين بشأن العدالة الجنائية والمنعقد بالمملكة المتحدة في الفترة من 21 إلى 23 فبراير الحالي.

وقال النائب العام في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الملتقى سيناقش قضايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة والعمالة القسرية والجريمة المنظمة وذلك بهدف تقوية عمل النيابات العامة في أوربا وبعض الدول المختارة ومن بينها السودان لتصعيد الملاحقة القضائية لهذه الجرائم والأفعال المترتبة عليها والتي تتطلب العمل على كافة المستويات وجمع الأدلة والمعلومات في القضايا متعددة الضحايا إضافة للعمل لصون الحقوق القانونية للضحايا والشهود.

وأضاف أن الملتقى يهدف أيضا لتبني شبكة دولية قوية وفاعلة من خبراء النيابات العامة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وتقديم المتهمين للعدالة ومصادرة جميع المتعلقات بهذه الجريمة وتأمين الحماية للشهود والضحايا بهدف الحد من هذه الجريمة.

وأشار مولانا عمر إلى أن الملتقى سيعمل على تبني أجندة مستمرة للمحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف بهدف تذليل العقبات وتجاوز الصعاب من أجل تعاون دولي فعال بين الدول لعكس أعلى مستويات الأولويات لملاحقة جرائم العبودية والاتجار بالبشر والعمالة القسرية.