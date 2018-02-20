بكري يؤكد اهتمام الدولة بمشروع الإسكان بوصفه مشروعاً إستراتيجياً

الخرطوم في 20-2/2018 (سونا)- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اهتمام الدولة بمشروع الإسكان بوصفه مشروعاً استراتيجياً.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراءالسيد وزير الدولة بمجلس الوزراءالمشرف على الصندوق القومي للإسكان والتعمير الأستاذ طارق توفيق بحضور د. غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير.

وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق توفيق في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أداء الصندوق القومي للإسكان والتعمير خلال الفترة الماضية، مبينا أن السيد النائب الأول وجه بوضع تصور عملي لإسكان المغتربين، ودعا الى تعزيز التعاون بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج مشيرا إلى أن السيد النائب الأول أشاد بالجهد الشعبي في دعم الخدمات بمشروعات الإسكان وأكد رعايته للورشة المتخصصة حول قضايا الإسكان والتمويل العقاري المزمع عقدها في مطلع مارس القادم.