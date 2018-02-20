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أخبار محلية - سياسية

حسبو يوجه بضرورة الإسراع في توفير الخدمات بقرى ومناطق العودة الطوعية

التاريخ : 20-02-2018 - 04:10:00 مساءً
الخرطوم 20/2/2018 (سونا) - وجه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن بضرورة الإسراع في توفير الخدمات بقرى ومناطق العودة الطوعية بولايات دارفور، داعيا الى التنسيق مع ولاة الولايات ومفوضية العودة الطوعية لولايات دارفور في هذا الإطار .
وقال سيادته - لدى ترؤسه بالقصر الجمهوري، اليوم ، اجتماع لجنة العودة الطوعية بولايات دارفور - إن السلام والاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور بعد حملات جمع السلاح التي حققت نجاحات كبيرة مما شجعت الكثير من اللاجئين والنازحين بدول الجوار الى العودة لمناطقهم وقراهم الأصلية .
وأضافت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الأستاذة مشاعر الدولب أن الاجتماع وجه لجنة الإسناد التي ترأسها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بوضع الحلول المستدامة للعودة الطوعية وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة التي تسهم في خلق الاستقرار للعائدين بمناطق عودتهم في مختلف ولايات دارفور بالتنسيق مع ولاة الولايات .
وأبانت مشاعر أن لجنة الإسناد ستعمل على محاور عدة، أولا المحور الخاص بالإغاثة الإنساني العاجل بجانب الحلول المستدامة لمناطق العائدين، مشيرة إلى أن الدولة تؤكد الانتقال من سياسة الإغاثة الى التعافي والي الإعمار والتنمية .

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