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أخبار محلية - سياسية

حسبو يرأس اجتماع في مجال المياه و حصاد المياه

التاريخ : 20-02-2018 - 04:58:00 مساءً
الخرطوم 20-2-2018م (سونا)- رأس الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم اجتماعا ضم وزير الكهرباء و الموارد المائية الاستاذ معتز موسى و قيادات الوزارة في مجال المياه و حصاد المياه و استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في مجال المياه في ولايات غرب كردفان و جنوب دارفور و معالجة المياه في المناطق المستهدفة .
و قال معتز موسى وزير الكهرباء و الموارد المائية في تصريح صحافي إن الاجتماع استعرض زيارة نائب رئيس الجمهورية لولايات شرق و جنوب دارفور و سهل البطانة ووادي حلفا و الولاية الشمالية، مشيرا الى أن الاجتماع تناول المشاريع التي نفذت من حفائر و آبار استعراض لخطة الوزارة للعام 2018م و كيفية تمويلها و ادارتها .
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