حسبو يرأس اجتماع في مجال المياه و حصاد المياه

الخرطوم 20-2-2018م (سونا)- رأس الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم اجتماعا ضم وزير الكهرباء و الموارد المائية الاستاذ معتز موسى و قيادات الوزارة في مجال المياه و حصاد المياه و استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في مجال المياه في ولايات غرب كردفان و جنوب دارفور و معالجة المياه في المناطق المستهدفة .

و قال معتز موسى وزير الكهرباء و الموارد المائية في تصريح صحافي إن الاجتماع استعرض زيارة نائب رئيس الجمهورية لولايات شرق و جنوب دارفور و سهل البطانة ووادي حلفا و الولاية الشمالية، مشيرا الى أن الاجتماع تناول المشاريع التي نفذت من حفائر و آبار استعراض لخطة الوزارة للعام 2018م و كيفية تمويلها و ادارتها .

