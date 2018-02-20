لجنة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018 م

الخرطوم 20 -2 -2018م (سونا ) - اوصت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات) في اجتماعها اليوم برئاسة دكتور عمر سليمان آدم، نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية، رئيس مجلس الولايات، بتشكيل لجنة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حول مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018 الإجراءات اللاحقة في الهيئة التشريعية القومية ، و اعتمدت اللجنة اربعة خبراء بيئيين وقانونيين من المجلس الوطني ومجلس الولايات لدراسة مشروع حماية البيئة والموارد الطبيعية لسنة 2017 م الى ذلك وجهت اللجنة الدائمة لجنة تعديل لائحة الهيئة التشريعية القومية برئاسة مولانا أحمد محمد التيجاني، نائب رئيس المجلس الوطني وعضويته الاستمرار في المقترحات التي ستعرض لاحقا لإجازتها واعتمادها.

