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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الوزراء التركي يزور مدينة الفاشر

التاريخ : 20-02-2018 - 06:23:00 مساءً
الفاشر 20-2-2018 (سونا) -
قام وفد رفيع المستوى من الحكومة التركية برئاسة نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو اليوم بزيارة الى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور برفقة عدد من حكام الولايات التركية ومدير الوكالة التركية للتعاون الدولي، وكان في استقباله بمطار الفاشر والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية والقيادات التنفيذية.
وزار الوفد برفقة الوالي متحف قصر السلطان علي دينار والذي يجري ترميمه بدعم من الحكومة التركية عبر مؤسسة تيكا؛ حيث قام بالطواف على الأقسام المختلفة، واطمان على سير العمل من خلال الشرح الذي قدمه المهندسون المشرفون على العمل على موقف التنفيذ وماتبقي منها.
وعقب ذلك قام نائب رئيس الوزراء التركي ووالي شمال دارفور بافتتاح معرض المنتجات الزراعية بقصر الضيافة بالفاشر؛ والذي نظمته وزارة الزراعة على شرف زيارة نائب رئيس الوزراء التركي.
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