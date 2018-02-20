تشريعي سنار يجيز تقرير أداء وخطة وزارة التخطيط العمراني

سنجة 20-2-2018م (سونا) - اجاز مجلس تشريعي ولاية سنار - في جلسته برئاسة د. شرف الدين هجو المهدي؛ رئيس المجلس - تقرير أداء وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة للربع الأخير من العام 2017م.

وأوضح وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عبدالعظيم فضل الله أن الربع الرابع حفل بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن موضحا أن ملامح الربع تتمثل في الطرق والجسور وتجهيز مطار النورانية و5 مهابط بالولاية وإكمال مشروعات الدورة المدرسية وايضا من الملامح تنفيذ منشآت الصحة والتعليم. مشيرا إلى أن الأداء شمل الإسكان والتعمير ومياه الشرب ومشروعات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية.

وأشار الأعضاء في نقاشهم حول الأداء إلى اهتمام الوزارة بمشاريع مياه الشرب في أرياف الولاية وتحسين الشبكات بالمدن.

واشار الأعضاء الى ان هنالك تقدما كبيرا في تنفيذ الطرق بالولاية، داعين إلى مراجعة الكباري والمعابر. وفي ذات السياق أجاز المجلس تقرير لجنة الخدمات حول خطة وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة للعام 2018م وتمت اجازة خطة الوزاره.

يذكر أن خطة الوزارة هدفت لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ونهضة عمرانية عادلة لرفاهية مواطن ولاية سنار.

حيث اشتملت الخطة على عدة محاور وحملت العديد من المؤشرات.

هذا وبعد التداول خرجت اللجنه بعدة توصيات تمحورت في اكمال مشروعات الدوره المدرسيه والإشراف على المشروعات التنموية والإسراع في مشروع الإسكان.

أيضا أوصت اللجنه بتوضيح خدمات المياه والكهرباء والطرق والاهتمام بثروات باطن الأرض ومن التوصيات تنفيذ طوارئ الخريف وإعادة تخطيط المدن والقرى وقيام ورشه للمياه و وضع حلول علميه .

من جهة أخرى أودع وزير التربية والتعليم الأستاذ هاشم عبدالجليل خطة الوزارة للعام 2018م منضدة المجلس والتي احالها للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة والتداول.



كما استمع المجلس إلى رد وزير الشؤون الاجتماعية والدعوة الأستاذ يوسف رمضان محمد الحسن على السؤال المقدم من عضو المجلس الأستاذة صديقة عبدالكريم حول كفالة المرأة لزوجها من التأمين الصحي. حيث أفاد وزير الشؤون الاجتماعية والدعوة في رده أن الكفالة تشمل المؤمن عليه ومن هم في كفالته وفصلهم كالآتي :

الإعاقة، المرض المقعد، كبر السن، الإفلاس، السجن لسنوات طويلة، والاختلال النفسي والعقلي. هذا وقد قبل المجلس والعضو مقدم المسألة رد الوزير.