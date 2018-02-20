نائب رئيس الوزراء التركى : زيارة اردوغان للسودان احدثت اثار ايجابية على مسار علاقات البلدين

الفاشر 20-2-2018م (سونا) - أكد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش اوغلو متانة العلاقات الأزلية التى تربط تركيا والسودان مشيراً الى الآثار الإيجابية التى أحدثتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسودان مؤخراً ولقائه بنظيره الرئيس السوداني المشير البشير على مسار العلاقات بين البلدين. مشيداً فى الوقت نفسه بمواقف السودان الداعمة لبلاده تجاه الكثير من المواقف الإقليمية والدولية.

ونقل أوغلو - خلال مخاطبته اليوم بقاعة الدكتور مجذوب الخليفة احمد بالفاشر- حفل تدشين برنامج دعم الفقراء المقدم من المؤسسة التركية للتعاون والتنمية (تيكا) والذى استهدف (500) فقير من أحياء ومعسكرات النازحين بالفاشر؛ نقل تحيات الرئيس التركي لشعب دارفور بصفة خاصة والسودان على وجه العموم. مؤكداً استمرار بلاده فى تمكين الحضارة الإسلامية ودعم الإنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بدارفور والسودان. كاشفاً عن أن بلاده قد منحت السودان (100) فرصة للحالات المرضية المحولة للخارج لتلقى العلاج بتركيا سنوياً وذلك بناءاً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وشدد اوغلو على ضرورة تقديم المساعدات للمحتاجين دون النظر الى العرق واللون مجدداً وقوف بلاده مع دارفور حتى تخرج من المحنة التى المت بها.



من جهته رحب والى شمال دارفور بزيارة نائب رئيس الوزراء التركى للولاية، مشيداً بالمساعدات التى قدمتها دولة تركيا لدارفور إبان فترة الحرب وحتى الآن. وقال إن دارفور قد تعافت من مرحلة الحرب والاقتتال وتوجهت صوب التنمية والخدمات مما يستوجب ضرورة معالجة الإفرازات السالبة التى خلفتها الحرب؛ وخاصةً في ما يتعلق بإعادة إعمار مادمرته الحرب بجانب العمل على تهيئة البيئة الجاذبة التى تمكن النازحين من العودة الطوعية الى قراهم الأصلية، مطالباً بضرورة دعم الولاية لتوفير الخدمات الأساسية فى مجالات التعليم والمياه والصحة.