الأمم المتحدة تؤكد حرصها على إنهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات

الفاشر 20-2-2018م (سونا) - جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باين؛ حرص الأمم المتحدة على إنهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات، مشيرة الى وجود استراتجيات لمنع وقوع العنف الجنسي؛ خاصة بمناطق النزاعات.

وقالت باميلا - خلال اللقاء الذي جمعها مع وزير الشؤون الاجتماعية بشمال دارفور؛ بحضور مسؤولة وحدة الحد من العنف ضد المرأة بوزارة العدل - إن زيارتها الى دارفور تأتي في إطار متابعة وتقييم التقدم الكبير المحرز في مجال الأمن والاستقرار، بالإضافة الى تبادل المعلومات والمعارف حول الحد من العنف الجنسي أثناء النزاعات، وأضافت أن حكومة السودان لايمكن لها أن تعمل لوحدها في هذا الجانب؛ ويجب على الجميع المشاركة في الحد من انتشار الظاهرة في مختلف دول العالم، مشيرة الى عدة أسباب تؤدي الى حدوث العنف الجنسي خاصة فيما يتعلق بالنزعات، داعية الجميع الى أهمية معالجة الأسباب الجذرية المسببة للعنف، مطالبة بضرورة سن قوانين رادعة لمعاقبة مرتكبي حالات العنف الجنسي للحد من انتشاره.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية يوسف إسحاق آدم التزام حكومته بالتعاون وإحكام التنسيق مع الأمم المتحدة في المجالات المختلفة والتنسيق مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، مشيرا الى أن الاستقرار الأمني الذي شهدته ولايات دارفور مؤخرا أسهم بصورة كبيرة في إنفاذ الكثير من البرامج والمشروعات الخاصة بحماية المواطنين، موضحا أن وزارته اتخذت حزمة من القرارات منها ماهي متعلقة بالعنف ضد النوع والتشريعات وحماية الأطفال، لافتا الى مضي حكومته قدما وفق موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين.



وكان قد تحدث في اللقاء مدير وحدة العنف ضد المرأة بوزارة العدل الدكتورة عطيات مصطفى ومسؤولة الصحة الإنجابية بالولاية ومسؤولة الأمومة والطفولة وعدد من القيادات.