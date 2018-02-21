كوريا الشمالية ألغت اجتماعا مع نائب الرئيس الأمريكي في سول

بيونغ يانغ 21-2-2018م (بى بى سى )- ألغى مسؤولون من كوريا الشمالية اجتماعا مقررا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في سول على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأسبوع الماضي.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فقد كان من المقرر أن يلتقي بنس مع مسؤولين من بيونغيانغ ومن بينهم كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أثناء وجودهم في كوريا الجنوبية.

وكان منتظر أن يصبح هذا أول لقاء رسمي بين مسؤولين من كوريا الشمالية وإدارة دونالد ترامب. لكن بيونغيانغ تراجعت في الدقائق الأخيرة.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أنه "إذا لاحت إمكانية" لقاء قصير مع وفد كوريا الشمالية فإن بنس "مستعد لأن يغتنم هذه الفرصة ليعيد التأكيد على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن صواريخها البالستية وبرامجها النووية غير المشروعة".

وقالت فى بيان لها :"فى اللحظة الأخيرة قرر مسؤولو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدم المضي قدما فى الاجتماع، ونأسف لعدم اغتنام هذه الفرصة".

واعتبر حضور كوريا الشمالية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمثابة إنفراجة كبيرة في العلاقات المتوترة في شبه الجزيرة الكورية.

