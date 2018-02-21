النائب الأول يشكل لجنة للنظر في تشديد العقوبات الخاصة بتهريب المعادن والنقد

الخرطوم في 21 - 2- ( سونا ) - أصدر الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مولانا هشام الدين عثمان ابراهيم مساعد اول النائب العام لتولي النظر في تشديد العقوبات ومراجعة النصوص الخاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع .

والزم القرار كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها حول الموضوع للجنة خلال ثلاثة أيام ؛كما ألزم وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية باتخاذ مايلزم لتنفيذ القرار .

و تضم في عضويتها ممثلين للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المعادن، بنك السودان،وزارة التجارة،هيئة الجمارك،الادارة العامة لشرطة التعدين والادارة القانونية لمجلس الوزراء القومي.

وياتى قرار تشكيل اللجنة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لضبط سعر الصرف.