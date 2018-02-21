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أخبار محلية - سياسية

الأمين العام لاتحاد المرأة بالنيل الأزرق تؤكد اسنادها لحمله جمع السلاح

التاريخ : 21-02-2018 - 01:22:00 مساءً
الدمازين 21-2-2018م (سونا)- أكدت الاستاذة صالحة سليمان الأمين العام لاتحاد المرأة بالولاية وقوف المرأة بكافه مكوناتهأ لاسناد الحملة القومية لجمع السلاح بالولاية .
و قالت الأستاذة صالحة في تصريح /لسونا / إن الاتحاد بصدد تنظيم حملة توعية تشمل كافة محليات الولاية للتعريف بمخاطر السلاح غير المقنن والمكاسب والفوائد التي تحققها عمليه جمع السلاح.
وأشارت الي استصحاب الرسائل التوعوية في كافة المناشط وبرامج الإتحاد .
و امتدحت صالحة المواقف المشرفة للمرأة بالولاية باسنادها ودعمها لكافة البرامج والمشروعات المعنية بتنمية المجتمع والدور المتوقع للمرأة في إنجاح الحملة وذلك بوعي المرأة لأهمية جمع السلاح وما يمكن أن يحققه من استقرار .
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