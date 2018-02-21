بكري يبدأ زيارة للجزيرة غداً الخميس

مدني 21-2 -2018م (سونا) - يبدأ الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، غدا الخميس 22 فبراير، زيارة لولاية الجزيرة، تستمر يومين.

وأعلن دكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للزيارة، أن برنامج النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، يستهدف افتتاح حزمة من المشاريع التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والصحة والتعليم والمشاريع الاقتصادية، ويشرف ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق بإستاد ود مدني، ويترأس اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالولاية.

وأعلن ايلا أن المهرجان أحدث حراكاً اقتصادياً وأدبياً وفنياً واسعاً بمشاركة مقدرة من بعض الولايات والقطاعات والجهات ذات خصوصية مثل المرأة والطلاب والمعاقين .

وامتدح شركاء الولاية الراعين للمهرجان، بكلفة بلغت 8 ملايين جنيه. وشدد على ضرورة تفادي سلبيات النسخ السابقة في الدخول والخروج من الإستاد وتكثيف الإنتشار المروري لفك الإختناقات وتتظيم حركة .السير والإهتمام بالنظافة والإضاءة والانترلوك .

وقال إن الدعم المتصل لرئاسة الجمهورية للولاية جسد حرص الرئاسة وإهتمامها بقضايا إنسان الجزيرة وقطع الأستاذ خالد حسين وزير المالية ان المهرجان حقق أهدافه المنشودة وإنعكس إيجاباً علي مصلحة الولاية بإحداث حراك إقتصادي وتنموي ،وخلق فرص عمل جديدة وتحريك كل القطاعات والمؤسسات بالولاية .

. وأكد المهندس موسي عبد الله إبراهيم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة إكتمال العمل في الطرق التي سيفتتحها النائب الأول لرئيس الجمهورية وزاد ان الولاية شهدت إنفاذ العديد من مشاريع الطرق في الفترة السابقة وستشهد المزيد في المرحلة المقبلة .

وأعلنت الأستاذة إنعام حسن عبد الحفيظ وزير الثقافة والإعلام ان الأجهزة الإعلامية بدأت بالتبشير بالزيارة منذ وقت مبكر وأعلنت ان مجلس التنسيق الإعلامي أكمل إستعداداته والترتيب لتغطية الزيارة عبر الإذاعات والقنوات ومراسلي الصحف ..

وقطع اللواء ركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبري أن الزيارة ذات خصوصية للمحلية معلنا جاهزية المحلية للزيارة بمشاركة شعبية واسعة مشيداً بالتنسيق الأمني الذي تنعم به الولاية، وزاد ان حملات إصحاح البيئة أصبحت دورية وسلوك لمواطني المحلية .

وقطع الأستاذ تاي الله احمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية ان المهرجان حقق نجاحاً منقطع النظير وشكل حائط صد للضائقة الإقتصادية الأخيرة واكد رضا المواطنيين عن أداء حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا عبر المشاركة الجماهيرية الواسعة ..

وكشف اللواء شرطة د. علي الطيب مصطفي مدير شرطة الولاية عن وضع خطة شاملة عبر 6 محاور مضيفاً ان القوات النظامية ستعمل تحت قيادة موحدة لإنجاح الزيارة ..

و أكد العميد ركن صلاح النعيم الزبير فضل المولي قائد ثاني الفرقة الأولي مشاه علي جاهزية طابور الشرف وخطة للتأمين وتغطية الزيارة بالتنسيق مع القوات النظامية الاخري بالولاية .

وقطع العميد أمن اسامة خطاب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية أن الولاية تنعم باستقرار أمني يسهم في نجاح الزيارة بفضل التنسيق الأمني المشترك بين القوات النظامية بالولاية التي تعمل تحت قيادة موحدة ..

وأعلن الأستاذ معتصم عبدالسلام امين عام الحكومة عن تجهيز عدد من العربات والسكن لضيوف الولاية والحصول علي تصديق البث المباشر لختام المهرجان .

وكشف الدكتور نزار محمد عمر القدال مدير عام وزارة الصحة عن توفير عدد 4 عربات إسعاف داخل الاستاد مزودة بطبيب للحالات الحرجة مشيرا لجهازية مستشفي الأسنان ومركز القلب للإفتتاح .

وأعلن الأستاذ سفيان عبدالخالق عن تكريم 14 من الجهات الراعية للمهرجان وتكريم خاص للسيد النائب الأول .

