قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية يستعرض البرنامج التنفيذى للتعاون في مجال التربية والتعليم مع تونس وبوركينا فاسو

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعه صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة دكتورة سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التنفيذى للتعاون في مجال التربية والتعليم بين جمهوريتي السودان و تونس للأعوام (2017م – 2019م) والبرنامج التنفيذى للتعاون في مجال التعليم العام بين حكومتي جمهورية السودان وبوركينا فاسو للأعوام (2017 – 2020م).

وأكدت اتفاقية التعاون في مجال التربية والتعليم بين السودان وتونس أهمية ترقية العلاقات الثنائية بينهما إستناداً على اتفاقية التعاون التربوى والثقافى والسياسي والإعلامي وتبادل الوثائق في المجالات التربوية والمناهج الدراسية والأبحاث العلمية والمطبوعات والوسائل التعليمية.

فيما أكد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العام بين حكومتي السودان و بوركينا فاسو على توطيد الروابط الجغرافية والتاريخية والإهتمام بتقوية وتبادل الخبرات التعليمية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الإدارة التربوية والتعليم العام وتعليم الكبار ومحو الأمية ورعاية الموهوبين وذوى الإحتياجات الخاصة ورياض الأطفال والصحة المدرسية ، وكذلك النشاطات الطلابية وفق القواعد المعمول بها فى كل بلد.