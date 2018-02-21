مباحثات مشتركة بين حكومة البحر الأحمر والوفد التركي الزائر

بورتسودان21-2-2018م (سونا)- ترأس والي ولاية البحر الأحمر، الأستاذ علي أحمد حامد، بقاعة السلام ببورتسودان، جلسة مباحثات مشتركة بين حكومة الولاية والوفد التركي الذي يزور الولاية اليوم برئاسة هاكان كاوش اوغلو نائب رئيس الوزراء التركي.

وتناولت الجلسة آفاق التعاون والتنسيق لتنفيذ ما يلي الولاية من مشروعات في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها عند زيارة الرئيس التركي اردوغان للسودان في ديسمبر من العام المنصرم خاصة ترميم جزيرة سواكن التاريخية.

وقدم الوالي تعريفا شاملا للولاية، متناولا الموقع الساحلي المتميز، والموارد والإمكانيات التي تزخر بها الولاية في السياحة والتعدين والموارد البحرية والصناعة والاستثمار، والموارد الزراعية، مشيراً في ذلك لمشروع دلتا طوكر الزراعي الذي أسسه ممتاز باشا، وازدهار ميناء سواكن في فترة الخلافة العثمانية، مبيناً أن رمزية سواكن تعني تاريخ السودان القديم والانتماء السوداني للخلافة العثمانية.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء التركي أزلية العلاقات بين السودان وتركيا وتطورها المستمر بين البلدين، مشيدا بمواقف السودان الداعمة ووقوفه الدائم إلى جانب تركيا.

ووصف اوغلو مدينة سواكن بمدينة الحضارات، وواجهة إفريقيا للأراضي المقدسة، مؤكداً حرص تركيا واهتمامها بترميم جزيرة سواكن وجعلها مقصدا سياحيا يزوره السواح من مختلف أنحاء العالم.

إلى ذلك امتدت زيارة الوفد التركي إلى جزيرة سواكن والوقوف على العمل الجاري في ترميم الجزيرة، وما تم إنجازه لترميم المسجد الحنفي والمسجد الشافعي ومبنى الجمارك القديم بالجزيرة .