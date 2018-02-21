انعقاد مؤتمر النيلين الدولي للمواقع الإلكترونية السبت المقبل

الخرطوم فى 21-2-2018م (سونا) - يعقد الإتحاد الدولي للمواقع الإلكترونية فرع السودان السبت المقبل

مؤتمر النيلين الدولي تحت شعار: ( دور المواقع الإلكترونية في مجابهة الإرهاب وتعمير الأرض ودعم السياحة) بمشاركة عدد من الدول العربية برعاية الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الـ28 من الشهر الجاري .

وتشير (سونا) إلى أن المؤتمر ينعقد بعد نجاح ملتقى نبض السلام والإنسانية الدولي الذي انعقد بتونس مؤخرا بمشاركة دولية لمجابهة الإرهاب الإلكتروني وإعمار الأراضي بعد الحروب ودعم السياحة بين الشعوب من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الرامية لتطوير العاملين والمتطوعين في مجال المواقع الإلكترونية وبمشاركة خبراء اقتصاديين وإعلاميين مختصين في مجال المواقع الإلكترونية.

ويتخلل برنامج المؤتمر كرنفال النيل للسلام ومخاطبة الوزراء وعقد ورش عمل تقدم خلالها عددمن الاوارق العمل منها ورقة عن "تجربة السودان في الحد من انتشار الأفكار الهدامة وإبراز المعالجات" وورقة "الإرهاب العلمي في الإعلام الجديد وتحديات المواجهة" ، وورقة عن "المرأة وتحديات الإرهاب الالكتروني ودور المتطوعين في مجابهة الارهاب" إضافة إلى أوارق حول تعمير الأراضي من أثر الحروب ومكافحة الإرهاب والتعزيز الفكري بجانب مناقشة نشاطات لتاطير متابعة وإعادة تأهيل اللاجيئين والتعليم وصناعة السياحة.





