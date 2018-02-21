اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تزور ولاية الخرطوم

الخرطوم 21-2-2018م (سونا)- وقفت اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على موقف تنفيذ ولاية الخرطوم لمخرجات الحوار حيث عقدت صباح اليوم إجتماعا موسعا ضم مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم بحضوروالي الولاية الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والقيادات التنفيذية والتشريعية وأعضاء لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا للحوار.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية ان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلتزام سياسي لحكومة الوفاق الوطني داعيا حكومة ولاية الخرطوم الإستمرار في تنفيذ برامج تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والاهتمام بقضايا معاش الناس من خلال زيادة التعاونيات وضبط الأسواق.

وشدد الفريق اول ركن بكري حسن صالح على ضرورة إحكام التنسيق بين الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم بإعتبارها مقر العاصمة القومية مشيدا بتجربة الولاية في إشراك الجامعات ولجان إسناد الحوار في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال والي ولاية الخرطوم ان الحوار الوطني يعد واحداً من أكبر الاحداث المهمة بعد الاستقلال مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنزال توصياته على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك تقريرا شهريا يتم تقديمه امام مجلس وزراء الولاية بشأن تنفيذ المخرجات وقال إن التوصيات تم توزيعها علي القطاعات المختصة بمجلس وزراء الولاية.

وأضاف أنه تم إستيعاب بعض المخرجات ضمن الأهداف الاستراتيجية للولاية حتى تصبح حاكما لنشاط الولاية فضلا عن إستيعابها كسياسات لحكومة الولاية وقال ان نسبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالولاية بلغت 68% حتى فبراير الجاري.

ودعا والي الخرطوم الي وضع استراتيجية قومية للحد من ظاهرة الهجرة من الأرياف للمدن ومن الولايات للخرطوم مبينا ان هذه الهجرة أضحت هما يؤرق حكومة الولاية.

من جانبه قال د.فيصل حسن ابراهيم وزير الحكم الاتحادي رئيس لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار أن تنفيذ مخرجات الحوار هي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني على مستوى المركز والولايات مبينا ان اللجنة زارت حتي الان 13 ولاية وقفت خلالها علي مستوى تنفيذ المطلوبات مؤكدا ضرورة تحويل السياسات الواردة في مخرجات الحوار الوطني اليى خطط وبرامج قابلة للقياس.

وأشار رئيس لجنة الولايات الي أن الحكم المحلي مستوى أصيل من مستويات الحكم الأصيلة داعيا الى ضرورة تكوين مفوضية لتقسيم الموارد بين الولاية ومحلياتها.

من جهتهم أكد أعضاء لجنة الولايات في مداخلاتهم ضرورة الإهتمام بقضايا معاش الناس وتنظيم الوجود الأجنبي بجانب العمل على تفعيل دور الوحدات الإدارية والمحليات في إطار الحكم المحلي مشيدين بمستوى التعايش الديني بولاية الخرطوم داعين حكومة الولاية لتعزيز القيم الايجابية لزيادة الانتاج والانتاجية بالنظر الي ما تتمتع به من ميزات نسبية في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية.