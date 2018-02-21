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أخبار محلية - سياسية

وزير الإعلام يبحث العلاقات السودانية الفرنسية فى المجال الاعلامي

التاريخ : 21-02-2018 - 02:53:00 مساءً
الخرطوم 21 - 2 - 2018 م ( سونا ) - بحث وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بمكتبه اليوم مع سفيرة فرنسا لدى الخرطوم امانويل بلاتمان العلاقات السودانية الفرنسية في مختلف المجالات لاسيما العلاقات الاعلامية بين الدولتين.
وقالت سفيرة فرنسا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أنا سعيدة لمقابلتي هذا الصباح وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان حيث ناقشنا سبل دعم العلاقة بيننا في المجالات الاعلامية في المستقبل كما ناقشنا عودة إذاعة مونت كارلو الدولية مجددا إلى السودان بعد غياب طويل". وأضافت: "أتمنى أن يؤسس هذا اللقاء لعلاقة جيدة ومتطورة مع الجانب السوداني ممثلا في وزارة الإعلام في المجال الإذاعي والتلفزيوني".
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