وزير الدفاع يلتقي بالفريق الطبي الكندي

الخرطوم 21 - 2 - 2018م (سونا) - استقبل وزير الدفاع، الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، بمكتبه، اليوم، بالفريق الطبي الكندي الذي يزور البلاد هذه الأيام ، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، بمرافقة الدكتور محي الدين محمد محي الدين ، وأشاد بالعمل الإنساني العظيم الذي قام به الفريق الطبي والخدمات الجليلة التي قدمها للأطفال وأسرهم، وتعهد بدعم ومساندة هذه الجهود الخيرة إرساءً لقيم العمل الطوعي، وخدمة للمحتاجين وعلى رأسهم الأطفال .

من جانبه أشاد الفريق الطبي بمستوى الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والتجهيزات التي تتوفر لدى مستشفيات السلاح الطبي سيما مركز السودان للقلب، الذي استضاف العمليات التي أجريت للأطفال ، مشيرين إلى النجاح الكبير والتوفيق الذي لازم جميع العمليات التي أجريت للأطفال .

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الطبي الكندي يتكون من 17 طبيباً وطبيبة، قدموا إلى السودان بمبادرة خيرية كريمة، حيث أجروا عدداً من عمليات القلب المفتوح للأطفال في مركز السودان للقلب .

