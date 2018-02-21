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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي بالفريق الطبي الكندي

التاريخ : 21-02-2018 - 03:59:00 مساءً
الخرطوم 21 - 2 - 2018م (سونا) - استقبل وزير الدفاع، الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، بمكتبه، اليوم، بالفريق الطبي الكندي الذي يزور البلاد هذه الأيام ، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، بمرافقة الدكتور محي الدين محمد محي الدين ، وأشاد بالعمل الإنساني العظيم الذي قام به الفريق الطبي والخدمات الجليلة التي قدمها للأطفال وأسرهم، وتعهد بدعم ومساندة هذه الجهود الخيرة إرساءً لقيم العمل الطوعي، وخدمة للمحتاجين وعلى رأسهم الأطفال .
من جانبه أشاد الفريق الطبي بمستوى الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والتجهيزات التي تتوفر لدى مستشفيات السلاح الطبي سيما مركز السودان للقلب، الذي استضاف العمليات التي أجريت للأطفال ، مشيرين إلى النجاح الكبير والتوفيق الذي لازم جميع العمليات التي أجريت للأطفال .
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الطبي الكندي يتكون من 17 طبيباً وطبيبة، قدموا إلى السودان بمبادرة خيرية كريمة، حيث أجروا عدداً من عمليات القلب المفتوح للأطفال في مركز السودان للقلب .
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