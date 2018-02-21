وزير الدولة بالخارجية : الحوار مع أوروبا مستمر

الخرطوم 21-2018 (سونا) - أكد وزير الدولة بوزارة الخارجة، عطا المنان بخيت، استمرار منظومة الحوارالسوداني الأوروبي، بهدف تطوير العلاقات مع أوروبا .

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء إن الحوار مع أوروبا متواصل. وأشار في هذا الخصوص إلى الزيارات التي قام بها وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور لعدة دول أوروبية، شملت اسبانيا وبريطانيا والمانيا ، مبينا أن هذه الزيارات تمت نتيجة لعمل تحضيري كبير وتنسيق مع بعض الأجهرة التي لها صلة بالعمل الخارجي .

وأكد وزير الدولة بالخارجية أن المرحلة الثانية من الحوارمع أمريكا ستبدأ قريبا، معربا عن أمله في أن يستمر الحوار مع أمريكا، كما كان في السابق بذات الجدية، ويفضي إلى نتائج وتكوين علاقة طبيعية سياسية واقتصادية وثقافية .

وكشف الوزير عن خطة للتوسع في افتتاح سفارات جديدة في الدول الإفريقية من خلال افتتاح ثلاث سفارات جديدة في بلدان إفريقية، حيث تم البدء في الإجراءات العملية، وبعضها على وشك تسمية سفرائها. وقال إن العام 2018م سيشهد تعزيز أكبر لعلاقات السودان مع الدول الإفريقية من خلال خطة واضحة في هذا الشان ، مؤكدا أن علاقات السودان الإفريقية جيدة وتسير بخطى حثيثة. وقال ليس لدينا أي علاقة مضطربة مع أي دولة إفريقية، والآن نخطط لعمل إفريقي أكبر، والسودان يولي اهتماما كبيرا بإفريقيا.

وأكد أن الدبلوماسية السودانية قامت بعمل كبير في الفترة الماضية، توج برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الأمر الذي يتيح الفرصة واسعة، خاصة في ظل الانفراج الداخلي بعد مؤتمر الحوار الوطني .



