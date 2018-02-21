حسبو يطلع على مجمل القضايا بجنوب دارفور

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - اطلع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، على مجمل القضايا بولاية جنوب دارفور، أهمها القضية الأمنية، خاصة الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية بعد عملية جمع السلاح ، مؤكدا ضرورة الاستمرار في جمعها .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالمهندس آدم الفكي محمد الطيب، والي ولاية جنوب دارفور، الذي أوضح في تصريح صحافي أنه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من القضايا، منها قضية العودة الطوعية، حيث تمت عودة أكثر من 22 ألف و 700 أسرة إلى 35 قرية على مستوى الولاية، كما ناقش اللقاء الترتيبات الأمنية لهذه القرى، و تقديم الخدمات الضرورية من مياه ومساعدات إنسانية .

و أضاف الفكي أن اللقاء تطرق لبعض المعسكرات التي تم تخطيطها و تحويلها لمدن. و أشار إلى أن اللقاء تناول قضية الدورة المدرسية و العمل الذي يجري فيها حتى يتم إنجاحها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية بالولاية التي شملت الطرق التي تربط رئاسة الولاية بالمحليات و قضية المياه لعدد من المناطق بالولاية .

