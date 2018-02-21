نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالوطني يطلع على مجريات الأحداث بإثيوبيا

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - اطلع دكتور الصادق محمد علي، نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني، أمين أمانة إفريقيا، على مجريات الأحداث بإثيوبيا، ممتدحا عمق ومتانة العلاقات بين حكومتي البلدين والشعبين .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالسفير مولقيتا زودي، سفير جمهورية إثيوبيا لدى السودان.

وسلم الصادق السفير الإثيوبي رسالة من نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود إلى السيد دمقي مكونن، نائب رئيس الحزب الحاكم بإثيوبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الحزبين وسبل تطويرها بما يعود بالمنفعة لشعبي وحكومتي البلدين .

وقدم السفير الإثيوبي لنائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية تنويرا عن مجريات الأحداث الأخيرة بإثيوبيا ، مشيدا بالمراحل المتقدمة التي وصلت لها علاقات البلدين في المجالات كافة .

وفي سياق ذي صلة التقى دكتور الصادق محمد علي بسفراء كل من تشاد ومالي والقنصل الفخري لدولة سيشل كل على حدة .

وبحثت اللقاءات علاقات السودان مع تلك الدول وسبل تعزيزها لمصلحة الشعوب والحكومات .

