نيابة أمن الدولة تحيل 49 بلاغا إلى المحاكم المختصة

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - أحالت نيابة أمن الدولة 49 بلاغا إلى المحاكم المختصة تحت مواد القانون الجنائي وقوانين أخرى.

وقال مولانا بابكر عبد اللطيف علي، رئيس نيابة أمن الدولة في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن هذه البلاغات تمثل الفترة من 2018/1/1 حتى تاريخ 2018/2/19 ، مشيرا إلى أن البلاغات المذكورة تمثل عددا مقدرا وفقا للاختصاص النوعي لنيابة أمن الدولة.

وكشف مولانا بابكر أن البلاغات مثلت متابعة دقيقة ويومية للتحريات، حيث كانت التحريات تسير بوجه عادل وناجز مع إعطاء المتهمين حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.

وقال إن أبرز هذه البلاغات تقع تحت قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014 ، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة تولي اهتماما خاصا ببلاغات تهريب الذهب والعملة .

