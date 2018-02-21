الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:54:00 PM

أخبار محلية - سياسية

بكري يؤكد حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا

التاريخ : 21-02-2018 - 05:25:00 مساءً
الخرطوم 21-2 - 2018م (سونا) - التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، اليوم بمجلس الوزراء بالوفد الطبي الكندي الذي يزور البلاد برئاسة د. محمد الاكلبي.
وتناول اللقاء الجهود الخيرية التي قام بها الوفد الطبي، شملت إجراء عمليات جراحية للأطفال، فضلا عن تدريب عدد من الكوادر الطبية السودانية .
هذا وقد أشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بالجهود الخيرية التي قام بها الوفد الطبي الكندي، لاسيما علاج الأطفال ، موضحا أن الجهد والعمل الذي يتم بين المؤسسات الطبية في البلدين يعتبر نموذجا للتعاون بين السودان وكندا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع كندا ليشمل كافة المجالات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء