بكري يؤكد حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا

الخرطوم 21-2 - 2018م (سونا) - التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن، بكري حسن صالح، اليوم بمجلس الوزراء بالوفد الطبي الكندي الذي يزور البلاد برئاسة د. محمد الاكلبي.

وتناول اللقاء الجهود الخيرية التي قام بها الوفد الطبي، شملت إجراء عمليات جراحية للأطفال، فضلا عن تدريب عدد من الكوادر الطبية السودانية .

هذا وقد أشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بالجهود الخيرية التي قام بها الوفد الطبي الكندي، لاسيما علاج الأطفال ، موضحا أن الجهد والعمل الذي يتم بين المؤسسات الطبية في البلدين يعتبر نموذجا للتعاون بين السودان وكندا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع كندا ليشمل كافة المجالات.

