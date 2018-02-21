البرلمان يكلف لجنة لإعداد مقترحات لإجراءات تقشفية

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - كلفت قيادة المجلس الوطني فى اجتماعها اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس لجنة برئاسةالأستاذ على محمود عبدالرسول، رئيس الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس الوطني بإعداد مقترحات بإجراءات تقشف لقيادة المجلس الي جانب إعداد مذكرة ترفع للفريق أول ركن بكري حسن صالح ، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي بمخرجات إجتماع لجنة قيادة المجلس ومناقشتها لرؤية لجان القطاع الاقتصادي بالمجلس الوطني حول الإصلاحات الإقتصادية لموازنة العام 2018 م

وقال بروفيسور عمر إن الوضع يتطلب إزالة التشوهات الإقتصادية وكيفية إيجاد آلية للتعامل مع الصناديق العربية والأجنبية لتوفير سيولة لدعم الإقتصاد.

من جانبهم دعا المتحدثون الى معالجة ديون السودان وضرورة زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما اقترح الإجتماع قيام ورشة للخبراء تقدم اوراق لوضع خطة تعمل على زيادة الإنتاج والتوسع فى المساحات الزراعية تتبناها الحكومة والجهاز التنفيذي.

وتطرق المتحدثون الى دور البرلمان خلال المرحلة المقبلة فى المراقبة وسن التشريعات وتفعيل العلاقات الخارجية للاستفادة من إمكانيات منظمات التعاون الدولي والتكتلات والتحول من العون الإنساني الى العون التنموي.

كما شدد أعضاء لجنة المجلس الوطني على معالجة الهيكل الإداري الذي يتسق مع اصلاح الدولة ومعرفة مساهمة الولايات فى الناتج المحلي وذلك بمراجعة التشريعات والقوانين.

