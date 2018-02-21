لجنة الولايات التابعة للجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ المخرجات تزور محلية جبل أولياء

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - زارت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة د.فيصل حسن ابراهيم وزير الحكم الاتحادي اليوم محلية جبل أولياء للوقوف علي مستوي تنفيذ توصيات الحوار والجهود التي قامت بها المحلية في إنفاذ ما يليها من توصيات.

وقال د. فيصل حسن ابراهيم وزير الحكم الاتحادي رئيس لجنة الولايات التابعة للجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن محلية جبل أولياء إستطاعت أن تمضي بخطي حثيثة في تنفيذ توصيات الحوار بفضل الانسجام والتناغم بين المكونات السياسية والمجتمعية بالمحلية مبينا أن ثقافة الحوار أضحت ثقافة متجذرة في المجتمع مشيدا بمبادرة المحلية في وضع مصفوفة واضحة لمخرجات الحوار والذي يعد أحد أكبر الانجازات بعد الإستقلال.

من جانبه أشاد الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم بالروح الوفاقية السائدة بين المكونات السياسية والمجتمعية بالمحلية مبينا أن إختيار محلية جبل أولياء كأنموذج لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يأتي للتنوع الذي تمثله في نسيجها الإجتماعي باعتبار أنها تضم كل مكونات الشعب السوداني.

وأعلن في كلمته أمام الاجتماع الموسع مع القيادات التنفيذية والمجتمعية بمحلية جبل أولياء ان حكومة الولاية ستشرع في إجراء مشاورات وحوار مع الأحزاب والقوي السياسية لتشكيل مجالس المحليات وذلك في اطار حرص ولاية الخرطوم في المضي قدما نحو تنفيذ كل المخرجات التي تليها في الحوار الوطني.

إلي ذلك ثمن الفريق جلال الدين الشيخ الطيب معتمد محلية جبل أولياء إختيار المحلية كأنموذج في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقال أن هذا الاختيار يمثل دافعا قويا لموطني المحلية للمضي قدما في مسيرة الوفاق والحوار.

وأكد المعتمد علي ضرورة تطبيق التوصيات بتوقيتاتها المحددة الواردة في وثيقة الحوار مبينا ان التوصيات الخاصة بالمحلية تبلغ 28 توصية وقد مضت المحلية في تنفيذها بالصورة المطلوبة.

