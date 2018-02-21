سفير السودان الجديد بهولندا يقدم أوراق اعتماده

الخرطوم 21-2-2018م (سونا) - قدم السفير د. حسن علي حسن، أوراق اعتماده لملك مملكة هولندا، فيليام أليكسندر، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى مملكة هولندا. وذلك بقصر نورداينده بلاهاى.

ونقل السفير تحيات فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لجلالة الملك فيليام، وتأكيد رغبة السودان حكومة وشعبا في تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه طلب جلالة الملك من السفير نقل تحياته وتقديره لقيادة وشعب السودان، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وأهمية تطويرها لمصلحة الشعبين والمصالح المشتركة.

وقد رحب جلالته بالتطورات الايجابية التي يشهدها السودان لا سيما على صعيد الاستقرار والسلام في البلاد. كما أشاد بالدور الذي يلعبه السودان في استضافة العديد من اللاجئين، مؤكداً أهمية تعاون المجتمع الدولي مع السودان في هذا الصدد.

