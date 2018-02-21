مجلس شؤون الأحزاب يسلم حزب الغد الديمقراطي شهادة تسجيل الحزب

الخرطوم 21-2-2018 (سونا) - سلم مجلس شؤون الأحزاب السياسيه،اليوم بمقر المجلس حزب الغد الديمقراطي شهادة التسجيل ايذانا بممارسة العمل الحزبي وفقا لقانون الأحزاب السياسيه لسنه 2007م .

وقال رئيس المجلس عقب مراسم التسليم إن حزب الغد الديمقراطي وبعد إكتمال إجراءات التسجيل يحق له ممارسة العمل الحزبي في البلاد معربا عن أمله في أن يكون اضافه حقيقيه لتفعيل النشاط الحزبي وممارسة الديمقراطيه بين الاعضاء والجماهير في كافة أنحاء البلاد.

من ناحيته أكد نائب الامين العام لحزب الغد الديمقراطي الأستاذ أزهري حامد أن حزبه سيكون اضافه حقيقيه في رصيد الأحزاب السياسيه الوطنيه ،كما أكد أن حزبه سيشكل نافذه جديده كلية" في خدمة قضايا الوطن والمواطنين وقضايا الديمقراطيه وحقوق الانسان بالبلاد.

