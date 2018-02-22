فيصل حسن إبراهيم نائبا للرئيس لشؤون الحزب ومساعدا لرئيس الجمهورية

الخرطوم22-2-2018م (سونا) - اجري المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي انتهى في الساعات الاولي من صباح اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب تعديلا في منصب نائب رئيسه للشؤون الحزبية حيث حل د فيصل حسن إبراهيم مكان المهندس إبراهيم محمود .



وأشار د. فيصل في تصريح عقب الاجتماع الي ان المكتب ثمن جهود المهندس ابراهيم محمود في ادارة الشئون الحزبية خلال المرحلة الماضية ، و ناقش في اجتماعه كذلك الوضع الاقتصادي وما اتخذ من إجراءات وتعزيز انفاذ البرنامج الاقتصادي انفاذا للميزانية .



وقال ان المكتب ناقش كذلك بناء وتعزيز القدرات القيادية حيث تم التأكيد علي مضي الحزب قدما في هذا البرنامج خلال هذا العام والعام القادم .



وأضاف فيصل ان الاجتماع اقر بعد النقاقش في إطار برنامج إصلاح الحزب إنشاء مجلس ابتدار السياسات الكلية للحزب في كافة المجالات .



